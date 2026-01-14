El Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires (IPLyC) habilitó a las agencias hípicas de la provincia a registrar apostadores para las plataformas de juego online autorizadas. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 17-IPLYCMGGP-2026 y se inscribe en el proceso de expansión y consolidación del sistema digital regulado de apuestas, vigente en territorio bonaerense desde 2019.

Según se detalla en la normativa, la medida responde a los cambios tecnológicos que atraviesa el sector y al crecimiento sostenido del juego online, un fenómeno que motivó gestiones previas de la Cámara Argentina de Agencias de Turf (CAAT) ante el organismo regulador. En ese contexto, el IPLyC consideró necesario ampliar el abanico de actividades de las agencias hípicas para adaptarlas a las nuevas modalidades de captación de público a través de medios digitales, telemáticos e interactivos.

A partir de esta resolución, las agencias podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de inscribirse como usuarios de cualquiera de las licenciatarias de juego online habilitadas en la provincia de Buenos Aires. En ese sentidpo, deberán celebrarse contratos de adhesión entre las agencias y las empresas licenciatarias, ya sea de forma directa o a través de la CAAT, que podrá actuar en representación de los agentes hípicos.

La norma aclara que estos acuerdos no tendrán carácter exclusivo, por lo que las agencias podrán vincularse con una o con varias plataformas, según su conveniencia. Además, el IPLyC se deslinda de cualquier responsabilidad respecto de los vínculos comerciales que se generen entre las empresas, las agencias y la Cámara, dejando en claro que eventuales conflictos contractuales no serán de su incumbencia.

Otro punto central de la resolución es la fijación de criterios uniformes para el esquema de comisiones que percibirán las agencias por la actividad de los apostadores registrados. Estos porcentajes, al igual que los incentivos mínimos que deberán ofrecerse a los usuarios que se inscriban a través de las agencias, serán determinados por la Dirección Provincial de Juegos y Explotación y deberán ser informados para su aprobación.

En el plano operativo, el mecanismo administrativo establece que las licenciatarias y la CAAT deberán notificar los contratos celebrados a los organismos provinciales competentes y a los hipódromos oficiales de La Plata y San Isidro, titulares de las agencias según la normativa vigente. La duración de los convenios estará atada al plazo de las licencias y se prevé la posibilidad de rescisión por parte de las agencias, con un aviso previo de 60 días.

Con esta decisión, el IPLyC habilita por primera vez una articulación formal entre el circuito hípico tradicional y el ecosistema de apuestas digitales reguladas, en un escenario de transformación de los canales comerciales del sector. La resolución fue firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, y publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.