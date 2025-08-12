El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa negociando con los gremios docentes y estatales a raíz del rechazo de la oferta previa del 3,2 % en dos tramos (1,6 % en agosto y 1,6 % en octubre) considerada insuficiente por los sindicatos.

En las primeras horas de este martes, representantes del gobierno bonaerense presentaron una oferta superadora al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): un incremento salarial del 5 % sobre los haberes de julio, pagadero en dos cuotas del 2,5 % en agosto y 2,5 % en octubre. La propuesta incluye además la conformación de una mesa de monitoreo en septiembre y la reapertura de negociaciones para octubre.

Los gremios docentes analizarán la oferta con la posibilidad de cerrar un acuerdo antes de que concluya la semana.

Mientras tanto, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), seccional bonaerense, había rechazado la propuesta inicial del 3,2 %, calificándola como “paupérrima” y declarando el estado de alerta. Edith Contreras, su secretaria general, exigió a las autoridades a “mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas en la campaña política”.

El gobierno se prepara para mantener un encuentro presencial este martes a las 12:30 con los gremios que agrupan a los trabajadores estatales ATE y UPCN.

