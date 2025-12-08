El gobierno bonaerense proyecta más de $26.000 millones en obras para Mar del Plata en 2026
Entre los proyectos se destaca el tramo final de la restauración de la Rambla, un nuevo pabellón en la Unidad N° 15 de Batán, revalorización de monumentos y edificios patrimoniales e inversión en salud y viviendas.
El Gobierno bonaerense anunció que destinará más de $26.000 millones para ejecutar cerca de 30 obras en Mar del Plata durante 2026. El paquete incluye intervenciones estratégicas en infraestructura urbana, seguridad, justicia, salud y vivienda, con la puesta en valor de la Rambla como uno de los proyectos centrales.
Rambla: avanza la etapa I y se proyecta el tramo final
La primera etapa de la restauración integral de la Rambla, que abarca 25.300 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de $7.200 millones, continúa avanzando y se extenderá durante el verano para evitar demoras.
De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura, en 2026 se prevé iniciar la segunda y última etapa, que incluirá la intervención de los bajo recovas del Casino y del Gran Hotel Provincial, sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados. La obra demandará una inversión cercana a los $5.500 millones y tendría un plazo estimado de seis meses.
Otras inversiones
Otro bloque relevante del presupuesto está destinado al sistema penitenciario. La Provincia proyecta construir un nuevo pabellón colectivo en la Unidad N° 15 de Batán, que permitirá incorporar 124 plazas con una inversión de $2.860 millones.
Además, se incluyen $3.580 millones para tareas de mantenimiento y $2.204 millones para la demolición y puesta en valor de los talleres productivos del establecimiento.
En el ámbito judicial, el Presupuesto 2026 prevé una inversión de $400 millones para adecuar las casas patrimoniales de Villa Devoto y Quinta de Bary, adquiridas por la Suprema Corte en 2023 y destinadas a concentrar diversas dependencias del Poder Judicial.
Edificios históricos, Casa de la Provincia y obras urbanas
El Ministerio de Infraestructura destina más de $3.100 millones a la revalorización de monumentos y edificios patrimoniales, y prevé avanzar con la construcción de la Casa de la Provincia en el barrio San Carlos, que demandará $1.000 millones en 2026.
También figuran en el presupuesto:
- Defensa costera en la ruta 11: $90 millones
- Remodelación de edificios provinciales de cultura: $210 millones
- Obras de agua y cloacas: $992 millones
- Adecuación de desagües pluviales en Av. Constitución: $1 millón en 2026, con partidas adicionales previstas para 2027 y 2028
- Mejoras en el Banco Provincia: $550 millones
Si bien no aparecen en el expediente, la Provincia financiará la pavimentación del Corredor Gandhi, así como la construcción de la nueva Sala de Lectura y Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el Parque Histórico Manzana Navarro.
Viviendas
El Presupuesto 2026 incluye fuertes inversiones para mejorar el acceso a la vivienda. El proyecto más importante se ubica en el barrio San Jacinto, donde se construirán 50 unidades habitacionales por más de $2.200 millones, con una ampliación prevista para 2027.
A su vez, se financiará infraestructura para 337 viviendas en el barrio El Martillo ($155 millones) y para 336 viviendas en el barrio Esperanza ($330 millones).
Salud
El área de salud contempla una inversión de $500 millones en 2026 para la adecuación integral de hospitales provinciales, con desembolsos adicionales de $600 millones en 2027 y otros $600 millones en 2028.
Además, se destinarán $800 millones a la construcción de un centro de salud mental, junto con $600 millones para el año siguiente. Los CAPS del distrito también serán intervenidos, con una partida de $60 millones.
