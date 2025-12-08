El Gobierno bonaerense anunció que destinará más de $26.000 millones para ejecutar cerca de 30 obras en Mar del Plata durante 2026. El paquete incluye intervenciones estratégicas en infraestructura urbana, seguridad, justicia, salud y vivienda, con la puesta en valor de la Rambla como uno de los proyectos centrales.

Ads

Rambla: avanza la etapa I y se proyecta el tramo final

La primera etapa de la restauración integral de la Rambla, que abarca 25.300 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de $7.200 millones, continúa avanzando y se extenderá durante el verano para evitar demoras.

Ads

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura, en 2026 se prevé iniciar la segunda y última etapa, que incluirá la intervención de los bajo recovas del Casino y del Gran Hotel Provincial, sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados. La obra demandará una inversión cercana a los $5.500 millones y tendría un plazo estimado de seis meses.

Otras inversiones

Ads

Otro bloque relevante del presupuesto está destinado al sistema penitenciario. La Provincia proyecta construir un nuevo pabellón colectivo en la Unidad N° 15 de Batán, que permitirá incorporar 124 plazas con una inversión de $2.860 millones.

Además, se incluyen $3.580 millones para tareas de mantenimiento y $2.204 millones para la demolición y puesta en valor de los talleres productivos del establecimiento.

En el ámbito judicial, el Presupuesto 2026 prevé una inversión de $400 millones para adecuar las casas patrimoniales de Villa Devoto y Quinta de Bary, adquiridas por la Suprema Corte en 2023 y destinadas a concentrar diversas dependencias del Poder Judicial.

Ads

Edificios históricos, Casa de la Provincia y obras urbanas

El Ministerio de Infraestructura destina más de $3.100 millones a la revalorización de monumentos y edificios patrimoniales, y prevé avanzar con la construcción de la Casa de la Provincia en el barrio San Carlos, que demandará $1.000 millones en 2026.

También figuran en el presupuesto:

Defensa costera en la ruta 11: $90 millones

Remodelación de edificios provinciales de cultura: $210 millones

Obras de agua y cloacas: $992 millones

Adecuación de desagües pluviales en Av. Constitución: $1 millón en 2026, con partidas adicionales previstas para 2027 y 2028

Mejoras en el Banco Provincia: $550 millones

Si bien no aparecen en el expediente, la Provincia financiará la pavimentación del Corredor Gandhi, así como la construcción de la nueva Sala de Lectura y Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el Parque Histórico Manzana Navarro.

Viviendas

El Presupuesto 2026 incluye fuertes inversiones para mejorar el acceso a la vivienda. El proyecto más importante se ubica en el barrio San Jacinto, donde se construirán 50 unidades habitacionales por más de $2.200 millones, con una ampliación prevista para 2027.

A su vez, se financiará infraestructura para 337 viviendas en el barrio El Martillo ($155 millones) y para 336 viviendas en el barrio Esperanza ($330 millones).

Salud

El área de salud contempla una inversión de $500 millones en 2026 para la adecuación integral de hospitales provinciales, con desembolsos adicionales de $600 millones en 2027 y otros $600 millones en 2028.

Además, se destinarán $800 millones a la construcción de un centro de salud mental, junto con $600 millones para el año siguiente. Los CAPS del distrito también serán intervenidos, con una partida de $60 millones.