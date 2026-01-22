El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la reactivación y finalización de obras de viviendas que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional en distintos distritos del territorio bonaerense.

A través del Programa Completar, el Ejecutivo provincial decidió asumir con recursos propios la continuidad de proyectos habitacionales que presentaban un alto grado de avance y que permanecían abandonados desde el retiro del apoyo de la Nación.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, y tiene como objetivo central retomar construcciones que no solo quedaron inconclusas, sino que además estaban expuestas al deterioro, la vandalización e incluso al riesgo de usurpaciones. Desde la cartera provincial señalaron que se trata de obras estratégicas, tanto por la inversión ya realizada como por la necesidad habitacional de miles de familias bonaerenses.

“Pese al contexto económico adverso, el gobernador Axel Kicillof nos pide que avancemos con la obra pública para darle respuestas a las y los bonaerenses”, expresó Batakis. En ese sentido, remarcó que muchas de las viviendas paralizadas tenían un grado de avance significativo, lo que vuelve imprescindible su finalización. “Por eso vamos a terminarlas y darles el sentido que tienen que tener”, afirmó.

Uno de los casos concretos se registra en el municipio de General Alvarado, donde la Provincia firmó un convenio con el intendente Sebastián Ianantuony para reactivar un conjunto habitacional que había quedado frenado en la ciudad de Miramar. En ese sentido, 12 familias podrán finalmente acceder a sus viviendas luego de que el proyecto quedara detenido por la falta de fondos nacionales.

La obra forma parte de un total de 31 viviendas que presentan un avance del 64 por ciento y están ubicadas en la intersección de la avenida 9 y la calle 54, en el barrio Corralón de la localidad costera. Desde el Ministerio indicaron que las construcciones estaban prácticamente a medio terminar.

En ese marco, Batakis fue contundente al cuestionar la paralización de las obras: “Dejarlas abandonadas es una estafa para quienes las esperaban, pero también para las argentinas y los argentinos, porque el dinero para construirlas salió de las arcas públicas”.

Con el Programa Completar, la Provincia apunta a finalizar alrededor de 16.000 viviendas que fueron abandonadas por la Nación y que actualmente se encuentran en riesgo. Estas obras se suman a las más de 8.000 viviendas que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano tiene actualmente en ejecución en distintos puntos del territorio bonaerense.