La medida fue formalizada a través del Decreto 568/2026 y contempla un subsidio destinado a financiar el Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en territorio bonaerense.

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Según se desprende de los fundamentos de la norma impulsada por la administración de Axel Kicillof, el objetivo es profundizar las investigaciones en ambos cementerios debido a que existen indicios sobre la posible presencia de restos de personas detenidas-desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Desde la Provincia remarcaron que el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense resulta fundamental para sostener las políticas de memoria, verdad y justicia, además de aportar evidencia clave en causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad.

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En ese sentido, señalaron que las investigaciones desarrolladas en los últimos años permitieron reconstruir mecanismos utilizados durante la dictadura y fortalecer procesos judiciales relacionados con desapariciones forzadas.

El financiamiento del proyecto será afrontado con partidas correspondientes al Presupuesto General 2026 y cuenta con la intervención de los ministerios bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Gobierno.

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El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica independiente y sin fines de lucro reconocida internacionalmente por su trabajo en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Desde su creación en Argentina, el organismo participó en investigaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos tanto en el país como en distintas partes del mundo.

Para llevar adelante estas tareas, el equipo utiliza herramientas de antropología, arqueología, genética, medicina forense, biología y geografía, entre otras disciplinas, con el objetivo de reconstruir identidades y esclarecer las circunstancias de muerte de las víctimas.

Además de intervenir en casos de desaparición forzada, el EAAF trabaja en investigaciones relacionadas con violencia institucional, conflictos armados, trata de personas, narcotráfico y catástrofes humanitarias.

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Uno de los antecedentes más relevantes de la organización fue su participación en la identificación de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas, tarea que permitió restituir identidades luego de décadas de incertidumbre para numerosas familias.