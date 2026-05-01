Una semana después de decidir cerrar la sala de prensa a los periodistas, el Gobierno de Javier Milei determinó reabrir el espacio para el próximo lunes 4 de mayo.

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En este sentido, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará su primera conferencia luego de su exposición en el Congreso, donde sorteó obstáculos claves para intentar dejar en el pasado la investigación que lleva la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El jueves pasado, el Gobierno anunció la prohibición "de manera preventiva" de la prensa acreditada a Casa Rosada, alegando que era una decisión de seguridad tras la denuncia por "espionaje ilegal" realizada por la Casa Militar.

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Se prevé que el lunes se vuelva a vivir una jornada caliente en Casa Rosada, cuando los periodistas vuelvan a interrogar a Adorni sobre su causa penal.

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