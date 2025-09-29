Un grupo de estudiantes de la Escuela Humanos de Canning fue denunciado penalmente luego de que se difundiera un video en el que entonan cánticos antisemitas durante su viaje de egresados. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó la denuncia en los tribunales federales de Retiro, solicitando que se investigue el hecho bajo la Ley 23.592, que penaliza la incitación al odio y la discriminación por raza, religión o nacionalidad.

Ads

En el video, se observa a los alumnos cantando "Hoy quemamos judíos", mientras un coordinador de la empresa Baxtter, encargada de organizar el viaje, los alienta a continuar. La grabación se viralizó en redes sociales, generando repudios a nivel nacional.

La denuncia penal quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá determinar las responsabilidades correspondientes. La ley establece penas de prisión de uno a tres años para quienes inciten al odio o la discriminación.

Ads

La Escuela Humanos emitió un comunicado donde repudió los cánticos y aclaró que no comparte ni promueve esos mensajes. Además, informó que se puso en contacto con la DAIA para trabajar en conjunto en acciones de capacitación y prevención.

🏫 En Vivo | Desde Canning: escándalo por cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes en el viaje de egresados a Bariloche



⚠️ "Hoy quemamos judíos"



🗣️ Habló una mamá del colegio: "Estoy indignada. No justifico nada, pero si hay un colegio que no discrimina, es este"



📲… pic.twitter.com/VBqEzi8LkN — C5N (@C5N) September 29, 2025

Una madre de alumnos de la Escuela Humanos expresó su preocupación por cómo se vinculó al colegio con los hechos. Según indicó, "Estoy indignada. No justifico nada de los cánticos, nada de eso, pero estoy indignada que metan al colegio en esto. Si hay un colegio que no discrimina, si hay un colegio que trabaja todo el tiempo por esto, es este colegio. Así que, y me parece que están metiendo también a alumnos, como hijos míos, hace 16 años que estoy en este colegio. No me parece lo que están haciendo con el colegio". La mujer también destacó que la institución tiene distinciones por promover la paz y que está en comunicación con la DAIA para abordar la situación.

Ads

Por su parte, la empresa Baxtter expresó su rechazo a los cánticos y aseguró que tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan. No obstante, no se precisaron acciones concretas respecto al coordinador que aparece en el video.

Cabe remarcar que este domingo, el presidente Javier Milei calificó el hecho como "repudiable" en sus redes sociales, y compartió el mensaje con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.