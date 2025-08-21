“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, se indicó de manera oficial desde el Gobierno.

No obstante, evitaron referirse a los polémicos hechos que el ex funcionario declara en los audios del escándalo.

“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, concluye el comunicado oficial.

Las grabaciones revelan una operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS, e involucra a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

