El Gobierno de Milei habilitó la compra y tenencia de ametralladoras por parte de civiles
La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estas armas.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva disposición gubernamental implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
En este sentido, Casa Rosada dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al 22 LR.
Para acceder a este permiso especial se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión