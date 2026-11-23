La Facultad de Sociales de la UBA declaró de “interés institucional” el homenaje a Mario Roberto Santucho, ex titular del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre.

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En este marco, desde el Ministerio de Capital Humano del Gobierno de Javier Milei salieron con todo a cuestionar la iniciativa y a pedir la suspensión del acto.

A su vez. la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió una nota al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en la que exigió medidas para frenar el acto y sanciones para sus promotores.

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Vale destacar que el propio vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, adelantó que buscará revertir la decisión de la facultad.

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