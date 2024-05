El Gobierno de Javier Milei decidió distribuir de manera urgente mediante camiones del Ejército Argentino cerca de mil toneladas de leche en polvo que tienen fecha de vencimiento en el mes de julio.

Se trata de mercadería que está en dos depósitos, uno Villa Martelli y otro en el interior de Tucumán, que fue detectada luego de una serie de investigaciones realizadas tras denuncias presentadas ante la Justicia por organizaciones sociales.

Desde Capital Humano habían apelado la medida judicial que obligaba a repartir los alimentos, pero terminaron cediendo y avanzarán en la distribución.

En medio, Sandra Pettovello echó -para descomprimir- al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, a quien responsabilizaron por la situación.

El dirigente social Juan Grabois, uno de los principales denunciantes de la situación, aseveró: “Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello”.

“Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos... ¡hay hambre y no están entregando alimentos! Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano”, añadió.

Por último, lanzó: “Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria no tiene efectos suspensivos, burros. ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios”.