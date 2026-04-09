Luego de una maratónica y caliente sesión, el oficialismo pudo aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, logrando su sanción ya que el proyecto contaba con el aval del Senado. La votación se realizó a las 2.30 de la madrugada de este jueves, donde los libertarios y aliados se impusieron por 137 votos contra 113.

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Vale destacar que los defensores de la normativa insistieron en que la misma no afecta la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.

No obstante, la oposición denunció que esta modificación es motorizada por los intereses mineros y alertaron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.

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Con la reforma, las provincias -y sus gobernadores- tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final. Por tal motivo, las provincias mineras respaldaron la propuesta de Javier Milei en el Congreso.

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