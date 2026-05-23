La disputa por la modificación del régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno nacional saliera a responder las críticas del gobernador bonaerense Axel Kicillof y calificara a ciudades como Mar del Plata y Tandil como “zonas templadas”.

Ads

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, la administración de Javier Milei defendió el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados y aseguró que el esquema actual de subsidios genera “una gran injusticia”.

Según el comunicado difundido por Nación, el régimen vigente obligaba a que “una jubilada de La Matanza terminara subsidiando el gas de hogares de mayores ingresos en zonas templadas de la propia Provincia de Buenos Aires”, entre las que mencionaron expresamente a Mar del Plata, Tandil y otros municipios bonaerenses.

Ads

FALSO. EL GOBERNADOR KICILLOF MIENTE NUEVAMENTE.



El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se queja por una corrección que pone fin al despilfarro impulsado por Máximo Kirchner en 2021: la ampliación fraudulenta del régimen de “Zona Fría” que incluyó zonas de clima templado… https://t.co/jxRwKpeIFx — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 21, 2026

Desde el Ejecutivo sostuvieron además que el sistema actual se financia mediante “un cargo obligatorio que pagan todos los argentinos en su factura de gas” y afirmaron que el costo anual asciende a 485 mil millones de pesos.

Las declaraciones llegaron luego de los cuestionamientos públicos de Kicillof, quien había rechazado con dureza la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional.

Ads

“Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo”, escribió el mandatario bonaerense en sus redes sociales al referirse al proyecto que busca modificar los beneficios tarifarios.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

El gobernador advirtió que la medida podría tener un fuerte impacto sobre millones de familias que ya enfrentan dificultades económicas y sostuvo que eliminar o reducir subsidios agravaría aún más la situación social.

“Hay una población que tiene problemas para llegar a fin de mes y esto va a empeorar las cosas”, planteó en declaraciones periodísticas.

Ads

Además, cuestionó el ajuste económico impulsado por Nación y señaló que el aumento del costo de vida, la caída salarial y la desocupación están generando un escenario cada vez más complejo.

Incluso, Kicillof deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Senado convierte el proyecto en ley, al considerar que algunos puntos de la iniciativa podrían ser “ilegales”.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

Desde la Casa Rosada rechazaron esas críticas y aseguraron que “es mentira” que la reforma perjudique a los sectores vulnerables. Según los datos oficiales difundidos por el Gobierno, unos 1,69 millones de hogares de altos ingresos dejarían de recibir subsidios, mientras que 1,8 millones de usuarios considerados vulnerables continuarían accediendo al beneficio.

Para la gestión libertaria, el nuevo esquema apunta a que “el que realmente necesita ayuda la siga teniendo” y que el resto pague el costo real del servicio.

“Esto termina con privilegios y con subsidios que beneficiaban a sectores de mayores recursos”, señalaron desde Nación al defender la iniciativa que todavía debe ser debatida en el Senado.