El Gobierno nacional confirmó que quedó descartado el proyecto integral de modernización y electrificación de la línea San Martín bajo el esquema previsto originalmente, una decisión que impacta especialmente en el corredor ferroviario entre Retiro y Pilar.

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La definición fue comunicada por la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a la Auditoría General de la Nación (AGN), según informó el medio especializado enelSubte. La respuesta se produjo luego de las observaciones realizadas por el organismo de control sobre la situación de la línea y el redireccionamiento de fondos que habían sido otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto contemplaba electrificar el servicio entre Retiro y Pilar, además de renovar vías, modernizar el señalamiento y ejecutar distintas intervenciones destinadas a mejorar las frecuencias, reducir los tiempos de viaje y aumentar la confiabilidad del servicio.

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Sin embargo, el Gobierno resolvió en 2024 redireccionar el crédito del BID hacia un programa destinado a sostener las finanzas públicas y la balanza de pagos. Como consecuencia, la iniciativa ferroviaria quedó sin su principal fuente de financiamiento.

Una obra que quedó sin fondos

De acuerdo con la respuesta oficial, actualmente no existen fondos de organismos internacionales ni partidas suficientes del Tesoro para afrontar una obra de la magnitud prevista originalmente.

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Uno de los efectos concretos fue la cancelación de la licitación para renovar las vías y modernizar el señalamiento entre Retiro y Pilar, que había sido considerada uno de los primeros pasos del programa. El proceso fue dado de baja oficialmente en marzo de 2025.

La situación adquiere particular importancia debido al estado de la infraestructura. Según datos de la AGN, el 63,84% de las vías de la sección local se encuentra en estado regular o malo.

El organismo también vinculó el deterioro del material rodante, las condiciones de las vías y las deficiencias en cambios y señalamiento con un incremento de las demoras y cancelaciones del servicio.

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Qué obras siguen adelante

Ante la imposibilidad de ejecutar la modernización integral, y en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el Gobierno pasó a concentrar los recursos disponibles en intervenciones puntuales sobre sectores considerados prioritarios.

Entre los trabajos previstos aparecen obras de renovación y mejoramiento de vías y pasos a nivel entre Caseros y Pilar, la adquisición de aparatos de vía y la reparación del puente ferroviario sobre el río Reconquista.

También se contempla intervenir una docena de pasos a nivel entre Pilar y Dr. Cabred, además de ejecutar trabajos en Retiro y Palermo, obras de señalamiento y telecomunicaciones y la compra de más de 28.000 durmientes sintéticos.

El programa incluye además intervenciones en estaciones, material rodante y cerramientos perimetrales en distintos sectores de la traza.

No obstante, estas actuaciones tienen un alcance diferente al proyecto que había sido financiado por el BID y no incluyen actualmente la electrificación integral entre Retiro y Pilar.

La privatización aparece como condición para futuras inversiones

Uno de los puntos centrales de la respuesta oficial a la AGN está relacionado con el futuro de las inversiones de mayor escala.

La Subsecretaría de Transporte Ferroviario sostuvo que los objetivos de modernización compatibles con el proyecto financiado por el BID deberán analizarse dentro del proceso de privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

Un proyecto que acumula décadas de demoras

La electrificación del San Martín es una iniciativa que acumula décadas de anuncios y proyectos que no llegaron a concretarse.

Durante la concesión privada de la década de 1990 también se había planteado electrificar el corredor Retiro-Pilar, pero la obra finalmente no avanzó. La concesión de Metropolitano fue rescindida en 2005 por incumplimientos y la transformación de la línea volvió a quedar pendiente.

Ahora, mientras continúan las obras específicas destinadas a sostener distintos sectores de la infraestructura, la electrificación integral vuelve a quedar sin fecha definida.