El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de 25 cooperativas de trabajo que operaban en el partido de La Matanza, tras detectarse una serie de irregularidades en su funcionamiento.

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La medida fue dispuesta a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que además inició un sumario para investigar en profundidad la situación.

De acuerdo con el comunicado oficial, las entidades habrían desvirtuado el espíritu cooperativo establecido por la Ley N° 20.337 qu regula este sector.

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Según se indicó, se detectaron prácticas que se apartarían de "los principios de ayuda mutua y trabajo conjunto”, lo que encendió alertas sobre un posible uso indebido de la figura jurídica.

Entre los datos relevados, se identificó que al menos 119 trabajadores vinculados a estas cooperativas no contaban con cobertura de seguridad social ni con los aportes previsionales obligatorios.

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En este sentido, desde el organismo recordaron que las cooperativas deben garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, tal como lo establece la normativa vigente.

Otro punto que generó preocupación fue que todas las cooperativas involucradas tendrían domicilio en una misma dirección: Entre Ríos 3269, en San Justo, donde funciona una dependencia municipal.

En ese marco, la resolución del INAES también contempla analizar el grado de intervención o posible responsabilidad de funcionarios municipales en la operatoria de estas cooperativas. La investigación buscará determinar si existió algún tipo de injerencia en su funcionamiento.

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La suspensión se mantendrá mientras avanza el sumario administrativo, cuyo objetivo es esclarecer los hechos y definir las responsabilidades correspondientes.