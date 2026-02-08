La resistida reforma laboral se tratará el miércoles en una sesión convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para las 11.00, y el debate se desarrollará en un contexto signado por protestas y movilizaciones que se darán en las afuera del Congreso.

Si bien, en principio, La Libertad Avanza (LLA) contaría con los votos necesarios para la aprobación en general, el escenario se vuelve incierto al momento de desglosar los artículos específicos.

Los puntos que generan mayor fricción son el capítulo fiscal y las modificaciones al sistema indemnizatorio. A su vez, el Gobierno ya pone el ojo en la estrategia judicial en caso de que la oposición lleve la norma a la Corte Suprema.

Hasta el momento, el oficialismo contaría con unos 40 votos, sumando aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, frente a un interbloque peronista que reúne 25 rechazos firmes. De aprobarse la iniciativa, la sanción definitiva quedará en manos de Diputados.

