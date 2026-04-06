El Gobierno de Javier Milei pretende aprobar antes del viernes la modificación sobre la Ley de Glaciares. En este sentido, este martes a las 14.00 en la Cámara de Diputados se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Asuntos Constitucionales, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.

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Desde el bloque libertario confían en conseguir los votos para la aprobación de la norma, que cuenta con aval del Senado y que viene siendo duramente rechazada por agrupaciones ambientalistas.

El tratamiento del proyecto llega después de las audiencias públicas realizadas durante marzo en el Congreso. En esas jornadas expusieron alrededor de 200 oradores de forma presencial y otros 200 de manera virtual, sobre un total cercano a 100.000 inscriptos, lo que generó duras críticas al Gobierno.

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Vale destacar que el proyecto introduce modificaciones en la delimitación de las zonas protegidas por la legislación vigente. En particular, plantea diferenciar el área periglaciar de aquellas geoformas periglaciales que cumplen funciones de reserva estratégica de agua. Según el texto, solo quedarían bajo protección las formaciones que demuestren relevancia hídrica comprobable.

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