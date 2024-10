"Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas", indicó la cartera de Capital Humano mediante un comunicado difundido este martes por la noche, horas antes de la protesta que tendrá lugar este miércoles.

Además, afirmó que están "al día" y que se han pagado los fondos reclamados "para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada".

En este sentido, desde el Ministerio que conduce Sandra Pettovello insistieron con que "nunca se desfinanció la educación universitaria pública" y que el compromiso del Gobierno con el sector "se ha mantenido firme". "Simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron", destacaron.

Además, aprovecharon para cruzar a los gremios por negarse a aceptar la oferta salarial. "No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios", cuestionaron desde el Gobierno.

Vale destacar que luego de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmara que más del 60% de los trabajadores docentes y no docentes son pobres, desde Casa Rosada respondieron con el escalafón salarial. "Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente", por lo que afirmaron que "no existe pobreza entre estos sectores".