Un operativo policial se desarrolló durante toda la madrugada y parte de la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en Tandil, donde un hombre amenazaba con quitarse la vida prendiendo fuego su domicilio. La situación, que se extendió por más de nueve horas, obligó a la intervención del Grupo Halcón, que finalmente logró reducir al individuo y trasladarlo al hospital local.

El episodio comenzó alrededor de la medianoche, cuando el sistema de emergencias 101 recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre en crisis, encerrado en su vivienda y con intenciones de incendiar el lugar. Según fuentes policiales, el sujeto exigía ser atendido por un juez y manifestaba reclamos vinculados a conflictos familiares.

Efectivos de la comisaría local llegaron primero al lugar y lograron entablar un diálogo con el hombre, cuya identidad aún no fue revelada. Sin embargo, las negociaciones se complicaron: el sujeto amenazaba constantemente con encender fuego, lo que ponía en peligro no solo su vida, sino también la de los vecinos de las casas linderas.

Ante la falta de avances y el riesgo inminente de una tragedia, se dispuso la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Equipo de Negociadores de la Policía Bonaerense, que intentaron mantener el contacto con el individuo durante varias horas. Las autoridades confirmaron que el mismo hombre ya había protagonizado un episodio similar en diciembre de 2024.

Cerca de las 9 de la mañana, y tras detectar un fuerte olor a nafta y humo saliendo desde el interior de la vivienda, los efectivos del Grupo Halcón decidieron actuar. Irrumpieron por la puerta principal y lograron reducir al hombre, que fue rápidamente asistido y trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde permanece internado bajo observación médica.

