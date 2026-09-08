El Concejo Deliberante de Azul realizó una sesión especial a la vera de la Ruta Nacional 3 para visibilizar los reclamos por el estado del corredor, la construcción de una autovía y la ubicación de los nuevos peajes previstos en el marco del esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.

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La sesión tuvo lugar en la Rotonda del Cristo, uno de los puntos donde los vecinos autoconvocados mantienen desde hace años su reclamo por la transformación de la Ruta 3 en autovía, especialmente en el tramo comprendido entre Las Flores y Chillar.

Durante la jornada, los concejales analizaron la respuesta de Vialidad Nacional sobre los peajes proyectados en los kilómetros 290 y 380. En ese marco, aprobaron por unanimidad solicitar la reubicación de la estación prevista en el kilómetro 290 hacia las inmediaciones del kilómetro 230.

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El pedido responde al reclamo de los vecinos de Cacharí, quienes cuestionan que la ubicación proyectada pueda obligarlos a pagar peaje en sus traslados habituales hacia Azul.

“¿Cuál fue el criterio que utilizaron? Porque no encontramos un fundamento que tenga en cuenta cómo viven las localidades del interior”, plantearon los vecinos.

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15 años de reclamo por la Autovía

La sesión también sirvió para recordar los 15 años de lucha por la construcción de la Autovía de la Ruta 3, un reclamo que involucra a Azul, Chillar, Las Flores y otras localidades de la región.

Como cierre de la actividad, los concejales participaron del descubrimiento de una placa conmemorativa por los años de reclamo.

Además, se aprobó una campaña de difusión sobre la tarea de Estrellas Amarillas y los vecinos autoconvocados, mientras que otra iniciativa para denominar “Espacio Memorial de Reclamo y Concientización Vial, Juan Manuel Crocco” al lugar donde se encuentra el monolito fue girada a comisión.

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También hubo protesta en la Ruta 5

En paralelo, vecinos agrupados en Autovía Ya realizaron una nueva edición de la protesta “5 a las 5” sobre la Ruta Nacional 5 para reclamar la construcción de una autovía.

Los vecinos reconocieron que la nueva concesionaria comenzó con tareas de mantenimiento, pero advirtieron que continúan los problemas estructurales y los siniestros, especialmente los choques frontales.

También reclamaron travesías urbanas, rotondas, mejoras en banquinas e iluminación en sectores considerados peligrosos.