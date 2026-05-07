La sesión fue convocada para este jueves, luego de que las empresas prestatarias, San Gabriel y Rastreador Fournier, reclamaran una actualización urgente de la tarifa tras la reciente reducción de horarios que afectó el servicio. La medida de fuerza fue levantada después de negociaciones con el Municipio, que presentó un esquema de suba escalonada por tres meses.

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La propuesta del Ejecutivo plantea que la tarifa plana pase de los actuales 1.545 pesos a 1.838,50 durante los primeros 30 días, lo que representa un incremento del 19 %. Luego, se aplicarían dos ajustes mensuales consecutivos tomando como referencia la inflación del Indec más un 3 %. De concretarse todo el esquema, el aumento total rondaría el 30 %.

Las empresas argumentan que vienen operando “a pérdida” desde hace meses y que la situación se agravó tras el fuerte incremento del combustible registrado en marzo, vinculado al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, además de la reciente actualización salarial acordada con la UTA.

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El oficialismo de Unión por la Patria cuenta con 9 votos propios y necesita alcanzar al menos 13 para aprobar el aumento. A ellos podrían sumarse la presidenta del Concejo, Gisela Caputo, y Emiliano Álvarez Porte, ambos del PRO, quienes ya manifestaron su respaldo a la iniciativa. De esa manera, el número ascendería a 11.

El panorama queda entonces condicionado por cuatro bancas clave. Los concejales radicales Martín Salaberry y Cecilia Borelli, del bloque Somos Bahía, aún no definieron su postura y señalaron que recibieron recién esta semana el estudio de costos del sistema. En una situación similar se encuentra la edil Fabiana Úngaro, del monobloque Avanza Bahía, quien también pidió más tiempo para analizar el expediente.

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A esto se suma la incertidumbre por la banca de Carlos Alonso, concejal libertario alejado del bloque mayoritario de La Libertad Avanza, quien no podrá asistir por problemas de salud. Su posible reemplazo tampoco confirmó presencia, lo que podría derivar en una sesión con solo 23 concejales.

Mientras tanto, La Libertad Avanza adelantó su rechazo total al incremento. Desde el espacio sostienen que, como los proyectos no pasaron por comisión y no cuentan con despacho, se requieren dos tercios del cuerpo, 16 votos, para habilitar su tratamiento en el recinto.

El oficialismo interpreta lo contrario y afirma que, al tratarse de una sesión especial convocada específicamente para estos expedientes, alcanza con obtener quórum para debatir y votar.