El hermano de Adorni no pudo contra Alak en La Plata: El peronismo obtiene una victoria en un municipio clave
El oficialismo supera por 6% al armado libertario con casi el 80% de las mesas escrutadas.
Fuerza Patria consolidó una victoria clara en una de las seccioners más importantes, La Plata. Con casi el 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo superó a los libertarios que encabezaron la lista con el hermano de Adorni.
Fuerza Patria obtiene el 43% de los votos contra un 37% de los libertarios. Tercero quedó el Frente de Izquierda con un lejano 6%.
El triunfo peronista fue contundente en estas elecciones bonaerenses, Axel Kicillof quedó fortalecido mientras que Javier Milei tiene que asimilar el golpe.
