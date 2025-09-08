Fuerza Patria consolidó una victoria clara en una de las seccioners más importantes, La Plata. Con casi el 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo superó a los libertarios que encabezaron la lista con el hermano de Adorni.

Fuerza Patria obtiene el 43% de los votos contra un 37% de los libertarios. Tercero quedó el Frente de Izquierda con un lejano 6%.

El triunfo peronista fue contundente en estas elecciones bonaerenses, Axel Kicillof quedó fortalecido mientras que Javier Milei tiene que asimilar el golpe.

