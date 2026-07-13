El emblemático coche presidencial OF3 fue trasladado al Ferroclub de Escalada, ubicado en 29 de Septiembre 3675, predio en el cual se le dará un tratamiento acorde al enorme valor patrimonial.

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Durante más de un siglo albergó a las máximas autoridades de la Nación, como Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Juan Domingo Perón, y a visitantes ilustres. Formó parte de la comitiva que trasladó al príncipe de Gales, Eduardo, durante su histórica visita oficial al país en septiembre de 1925, en un recorrido que unió Buenos Aires con Mendoza.

Fue retirado del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, y trasladado a las instalaciones del Ferroclub Argentino en Remedios de Escalada. Allí un grupo de de voluntarios comenzó a brindarle un tratamiento de conservación integral. El objetivo es realizar una puesta en valor estética e histórica que esté a la altura del enorme valor patrimonial que representa esta unidad.

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La historia del coche OF3 se remonta a 1910. Fue construido en el Reino Unido por la firma Metropolitan Amalgamated Railway & Wagon Co. especialmente para participar de la Exposición Ferroviaria del Centenario de la Revolución de Mayo. Una vez finalizado el evento, la compañía inglesa decidió obsequiar la unidad al Estado argentino para su uso oficial.

Desde el Ferroclub Escalada destacaron que la incorporación de esta pieza representa uno de los hitos institucionales más importantes de los últimos años. La unidad se sumará de forma permanente a la colección de locomotoras y vagones restaurados que posee el predio y se espera que con la llegada de esta adquisición los vecinos de la región y los amantes de la historia tendrán un motivo extra para acercarse a revivir el pasado sobre rieles.

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Ubicacion y valor de las entradas

El Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada (Av. 29 de Septiembre 3675) exhibe locomotoras centenarias y ofrece un paseo en una réplica de “trochita”. Abre sábados y domingos de 15:30 a 19:00 hs.

🚘Estacionamiento dentro del predio:

Gratuito, con cupo limitado.

🎟️Entrada:

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-Menor de 4 años no abona.

-Menor de 4 a 12 años y jubilado $5000

-Mayor de 12 años $8.000

-Persona con discapacidad presentando CUD y DNI no abona.



💳 Medios de pago:

👉 efectivo, transferencia, QR, débito y crédito.



🚆Tren (Línea Roca):

Si venís caminando🚶‍♂️ desde la estación Remedios de Escalada, bordeando el paredón a 200mt vas a encontrar un camino a la izquierda. Seguís 300 m y llegás a la puerta de entrada.

🚍Colectivos

Líneas 74, 79, 160 y 177 te dejan en la puerta.

🚫Prohibido el ingreso con mascotas.