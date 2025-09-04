El Tribunal Oral N° 1 de Quilmes dará a conocer este mediodía el veredicto en el juicio contra Yésica del Carmen Aquino y su pareja, Roberto Carlos Fernández, acusados de haber torturado y asesinado a su hijo León, de apenas 18 meses, en una vivienda de Berazategui. La fiscalía pidió prisión perpetua para ambos.

El caso estremeció a toda la comunidad: según la acusación, el nene murió luego de sufrir golpes, mordeduras y pinchazos, y llegó a tener una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros clavada en la espalda, lo que le provocó una infección mortal.

Durante el debate, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena sostuvo que hubo “sobradas pruebas” para demostrar la responsabilidad de los imputados. La madre fue acusada como coautora de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, mientras que Fernández enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.

Yésica Aquino, mamá de León Aquino, imputada por el crimen del bebé de 18 meses. (Foto: TN).

En sus últimas palabras ante el tribunal, Aquino dijo entre lágrimas: “Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá. No maté a mi hijo”. Por su parte, Fernández aseguró: “Soy inocente, no soy el monstruo que describieron, los traté bien”.

Las defensas de ambos pidieron la absolución. Argumentaron que los pinchazos podrían haberse producido en el hospital y que los hematomas eran consecuencia de intervenciones médicas, no de maltrato.

Sin embargo, la fiscalía subrayó que el pequeño vivió un calvario: testigos relataron que le daban pan con hormigas, lo mordían y le metían el chupete hasta la garganta. Una de las hermanas de Aquino incluso llamó al 911 y pidió ayuda para salir de la casa. El tribunal dará a conocer el fallo al mediodía.