El Hospital El Cruce de Florencio Varela llevó adelante un procedimiento inédito en su servicio de Admisión del Paciente Crítico: el primer proceso de donación en asistolia controlada.

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Esta intervención de alta complejidad fue posible gracias al trabajo coordinado de múltiples equipos de salud y la Unidad Funcional de Procuración.

La donación en asistolia controlada ocurre en situaciones de fin de vida, luego de una adecuación del esfuerzo terapéutico, y requiere una cuidadosa organización clínica y humana para hacer posible la donación de órganos.

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El paciente había sido intervenido en el hospital años atrás y su voluntad de donar fue respetada y acompañada por su familia en un momento profundamente significativo. Fue así que llegó a esta última internación en el servicio de Admisión del Paciente Crítico.

Este logro médico y humano permitió una procuración multiorgánica que brindó una nueva oportunidad de vida a cuatro personas, quienes recibieron trasplantes de corazón, hígado y riñones.

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Las autoridades de la institución destacaron el compromiso colectivo de los profesionales y la importancia del acompañamiento familiar en situaciones de fin de vida, reafirmando el valor de la salud pública en la región.

“Detrás de lo que sucedió este fin de semana hay un equipo sólido y profundamente comprometido. El hospital brinda las condiciones para que estos procesos puedan llevarse adelante, y el trabajo conjunto de los equipos es lo que lo hace posible”, destacó la Dra. Regina Gualco, jefa del servicio de Admisión del Paciente Crítico.