En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud bonaerense informó que en la previa del fin de semana largo, el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús fue víctima de “un grave acto de vandalismo que comprometió el funcionamiento de áreas sensibles del establecimiento”.

“El equipo de guardia se alertó ante una situación anómala y, al recorrer las instalaciones, detectó que las cañerías de desagote del segundo piso habían sido vandalizadas. Las canillas del sector del 2 do piso—sin posibilidad de drenaje— se filtraron al primer piso y planta baja del hospital”, agregó.

Como consecuencia de este “atentado”, es que “se vieron seriamente afectadas salas de atención, internación y equipamiento recientemente instalado, lo que obligó a suspender el uso de espacios clave para la atención de pacientes durante el fin de semana largo”.

“Desde el Ministerio de Salud provincial se iniciaron inmediatamente las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento pleno del hospital y se dio intervención a las autoridades correspondientes para que se investigue el hecho y se identifique a los responsables”, se indicó.

Tras el ataque y a través del análisis de la red de cámaras de vigilancia interna se iniciarán “acciones legales que permitan dar con los autores del hecho”.

“Atacar la infraestructura sanitaria es un acto de extrema gravedad: se pone en riesgo un servicio esencial, responsable de salvar vidas y cuidar a una vasta población día tras día”, se subrayó en el comunicado, a la vez que recaló que el Hospital Evita de Lanús “es un establecimiento estratégico dentro de la red pública de salud bonaerense, con un rol central en la atención de la región sur del conurbano” y que “este tipo de acciones no solo atentan contra una institución, sino que vulneran derechos fundamentales de la comunidad”.