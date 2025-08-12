El Hospital “Juan Mársico”, históricamente conocido como La Salita de José Mármol, vuelve a manos de los vecinos
El Municipio de Almirante Brown informó que luego de un largo proceso judicial y administrativo la institución de bien público, ubicada en las calles Canale y Echeverría, retorna a manos de los ciudadanos del distrito.
La salita Mársico estuvo al borde no solo de desaparecer como persona jurídica sino también de perder su sede a raíz de una quiebra iniciada hace mas de 20 años. En ese lapso, atravesó un proceso de concurso de quiebra.
Gracias al trabajo articulado entre el Municipio, la Justicia y los propios vecinos, se logró evitar la liquidación de los bienes y la disolución definitiva de la entidad. La reciente resolución del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora devuelve la posesión del inmueble a la institución original, representada por su comunidad.
“Gracias al fundamental acompañamiento del Municipio browniano se logró recuperar el inmueble para los vecinos y para la institución, empezando ahora esta nueva etapa de reconstrucción como históricamente se la conocía. Esperamos la colaboración de toda la comunidad”, sostuvo Alejandro Ramundo, vecino y nieto del fundador de la salita.
Recorrieron la entidad ex socios y vecinos destacados que forman parte de la historia viva de la salita y de la localidad: María Clara Peña, Cora Basetti, Elizabeth Arbel, el Dr. Guillermo Mac’Kay junto a su familia, y Antonio Dell’Elce, oficial de justicia.
Además, participaron representantes de instituciones barriales y clubes de la zona, como Leonardo y Hugo del Club El Fogón, Sandra Palazzo en representación del Club Mármol Norte, y el entrañable “Mono” Mónaco, canillita del histórico puesto de diarios de la estación de Mármol. El Intendente Mariano Cascallares también dijo presente.
