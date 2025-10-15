En el marco de la visita al centro de salud de Rafael Calzada, Mariano Cascallares resaltó "la recorrida junto a Nicolás (Kreplac) sumando un gran aporte por parte del Ministerio de Salud con ambulancias nuevas, equipamiento y tecnología para este gran hospital como es el Oñativia".

“Todas estas son mejoras importantes que se suman también a las obras de refacción y puesta en valor del hospital Lucio Meléndez. Estamos convencidos junto al gobernador Axel Kicillof de que tenemos que tener un sistema de Salud Pública con mucha fortaleza, sobre todo en momentos en los que nuestros vecinos más lo necesitan”, añadió el Intendente.

Cabe destacar que, en paralelo, se avanza también con importantes obras de infraestructura en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, entre ellas la refacción integral de los techos de todo el edificio, con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de estructuras, se informó oficialmente.

A su vez, como parte de la renovación integral de los quirófanos, se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación, se sumó un nuevo grupo electrógeno, se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación y se lleva adelante la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

