Las autoridades del Hospital Municipal Ramón Santamarina iniciaron una evaluación interna para analizar lo ocurrido en el sector de Emergencias luego del fallecimiento de un paciente de aproximadamente 80 años, registrado durante el fin de semana mientras aguardaba atención médica en la sala de espera.

Según informó eldiariodetandil, el hombre ingresó a la guardia manifestando dolor abdominal en la zona epigástrica, comprendida entre el pecho y el abdomen. Tras ser evaluado mediante el sistema de triage, el cuadro fue clasificado como código verde, lo que indica una patología sin riesgo vital inmediato. En ese momento, el paciente presentaba signos vitales dentro de parámetros normales, incluyendo frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial y niveles de saturación.

Mientras permanecía en la sala de espera, el paciente sufrió una descompensación repentina. El personal de salud actuó de manera inmediata y lo trasladó al shock room, donde se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir el cuadro y se constató su fallecimiento a causa de un infarto.

Desde el hospital indicaron que la clasificación inicial se realizó en función de los síntomas referidos al momento del ingreso y que el episodio ocurrió dentro del área de guardia, sin que mediara atención médica previa en consultorio.

Ante lo sucedido, las autoridades del Hospital Santamarina dispusieron la evaluación de los procedimientos aplicados durante la jornada del sábado 31, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias del hecho, controlar los protocolos vigentes y determinar si existen eventuales responsabilidades administrativas.

El proceso de análisis demandará el tiempo necesario para esclarecer lo ocurrido y definir las medidas que pudieran corresponder, así como las consecuencias que se deriven de la investigación.