Un video grabado en las islas de Ramallo y difundido en las redes sociales muestra el momento en que un grupo de isleños sorprendió a dos hombres a los que acusan de robarles pertenencias. La escena, cargada de tensión, fue publicada en las redes de FM 95.5 Ramallo City y rápidamente generó repercusión.

En la filmación, quien graba —que dijo portar una escopeta— encara a uno de los sospechosos mientras lo increpa con dureza por los robos. “Te pensaste que no te iba a encontrar, boludo”, se lo escucha decir, mientras enumera las herramientas, maderas y otros objetos que, asegura, le habían sustraído. También menciona que a otro vecino le habrían robado una pantalla solar tiempo atrás.

El hombre denuncia en el mismo video que “la Prefectura no hace nada” y que lleva semanas sin dormir, buscando a los responsables. Entre insultos y reproches, exige que los acusados no regresen más a la isla.

La grabación desató una catarata de reacciones entre los vecinos. “Ojalá encuentres tranquilidad, pero es entendible, estos malandras te arruinan la vida”, comentó Gabriel Clemente. Por su parte, Mónica Tosco recordó que a su padre le robaron un motor Yamaha 40 hace tres años y que, pese a la denuncia, nunca apareció: “Me gustaría que investiguen de dónde son y hagan allanamientos”.

Otros mensajes expresaron indignación y bronca. “Tanta gente buena que se muere temprano y estas ratas siguen como si nada”, escribió Nelson Gómez. “Con lo que cuesta tener las cosas en el rancho, estas lacras te roban todo”, sumó Mariana Chemes.

