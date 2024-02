En un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental, Volkswagen Argentina anunció un importante acuerdo con MSU Green Energy para el suministro de energía solar al Centro Industrial Pacheco. Este acuerdo, que tiene una duración de 10 años, marca un hito en la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible en la industria automotriz argentina.

¿Qué implica el acuerdo de abastecimiento de energía solar?

El contrato firmado entre Volkswagen Argentina y MSU Green Energy establece la adquisición de 47.000 MWh de energía solar por año, equivalente a la cantidad necesaria para abastecer a unos 14.000 hogares durante ese mismo período. Esta energía será generada por los parques solares Las Lomas, en La Rioja, y Pampa del Infierno, en Chaco. Con este acuerdo, se estima que Volkswagen evitará la emisión de más de 226.000 toneladas de CO2 durante la duración del contrato.

Compromiso con la neutralidad de carbono y la estrategia Way to Zero

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia global de Volkswagen, denominada Way to Zero, que tiene como objetivo lograr la neutralidad en la emisión de carbono para el año 2050. Según Marcellus Puig, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, para el período 2024-2027, el 80% de la energía utilizada en el Centro Industrial Pacheco provendrá de fuentes renovables, alcanzando el 100% a partir de 2028.

MSU Green Energy, un socio estratégico para la transición energética

MSU Green Energy, del Grupo MSU, se convirtió en un socio clave en este proceso de descarbonización y adopción de energías renovables. Con una inversión de 350 millones de dólares destinados a la generación de 400 MW de energía verde, MSU Green Energy está desempeñando un papel fundamental en la aceleración de la transición energética en Argentina.

Compromiso con la sostenibilidad ambiental en el Centro Industrial Pacheco

Además del acuerdo de abastecimiento de energía solar, Volkswagen Group Argentina implementó diversas iniciativas para maximizar la eficiencia energética y reducir su impacto ambiental en el Centro Industrial Pacheco. Estas incluyen la certificación de sus sistemas de gestión ambiental e energético bajo las normas ISO 14.001 e ISO 50.001, respectivamente, así como medidas para el reciclaje de residuos y la optimización de equipos para un menor consumo energético.