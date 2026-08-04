El INCUCAI aprobó un protocolo nacional para ampliar la donación y el trasplante de órganos. Se trata de la Perfusión Regional Normotérmica, una técnica de vanguardia que preserva mejor los órganos y permite aprovechar donaciones que hasta ahora se descartaban. La medida fija criterios comunes para todas las provincias.

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El objetivo es ampliar la disponibilidad de órganos aptos para trasplante y mejorar los resultados para las personas que están en lista de espera. De esre modo se establecen criterios técnicos comunes para que la práctica se implemente bajo un mismo estándar en todo el país.

La técnica se aplica en los procesos de donación en asistolia controlada, es decir, cuando el fallecimiento se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias tras la adecuación del esfuerzo terapéutico. En ese momento, se restablece de manera controlada la circulación de la sangre a temperatura corporal normal, de modo que los órganos siguen oxigenados y se evita el deterioro.

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