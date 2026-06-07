La muerte de Carlos "El Indio" Solari a los 77 años volvió a poner en primer plano no solo su legado artístico sino también la particular atención que despertó durante décadas en los organismos de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.

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Voz líder, compositor y principal letrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Su discurso contracultural, la masividad de sus convocatorias y la identificación que generaba entre miles de jóvenes lo convirtieron en objeto de seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Según documentación conservada y difundida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que custodia el archivo de la ex DIPPBA, en agosto de 1997 agentes de inteligencia elaboraron un informe previo a los recitales que Los Redonditos de Ricota iban a brindar en Olavarría.

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“El mensaje está pero se necesita conocer el código para descifrarlo. Para una persona que los escucha por primera vez, las letras NO DICEN NADA", eso decía la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires de sus letras.



El Indio Solari murió hoy a los 77 años. pic.twitter.com/GsW0cLvuDQ — Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) June 5, 2026

El expediente, archivado bajo el legajo 37.758 de la Mesa D(s), correspondiente a "Delincuentes Subversivos", buscaba reunir antecedentes sobre la banda, sus integrantes, las letras de sus canciones y el comportamiento de sus seguidores.

En ese documento, los agentes describían al grupo como portador de una marcada "actitud combativa" frente a todo aquello que pudiera identificarse con "el sistema", ya fuera en el plano político, comercial o mediático.

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La mirada policial también se detenía en las composiciones del Indio. "Estas actitudes se expresan en los textos de las letras de las canciones escritas por el 'El Indio' Solari, que si bien no tienen una estructura tradicional, el mensaje está, pero se necesita conocer el código para descifrarlo. Para una persona que los escucha por primera vez, las letras no dicen nada y diría que carecen de sentido", afirmaba el informe.

Lejos de interpretar esa complejidad como un valor artístico, los agentes intentaban descifrar el universo simbólico de una obra que para miles de seguidores se transformó en una referencia cultural y generacional.

La DIPPBA también analizó a los fanáticos de la banda. Los documentos señalan que desde fines de los años ochenta comenzaron a autodenominarse "Los chicos de las bandas" y describen a ese público como personas que compartían determinadas "formalidades espirituales". Entre ellas, destacaban una en particular: "Creer que se puede vivir de una manera distinta a la que vende la televisión".

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Los informes definían a Los Redondos como "el fenómeno más extraño y taquillero" de la cultura alternativa de la época y reconocían que la banda "ha mantenido una postura de rebeldía que atrae a los jóvenes". Incluso señalaban que gran parte de sus seguidores se identificaban con esos "actos de rebeldía".

Al mismo tiempo, los documentos reproducían prejuicios y preocupaciones de distintos sectores frente a la masividad del fenómeno ricotero. Los espías policiales llegaron a caracterizar a los seguidores como una suerte de "barra brava" que acompañaba a la banda por todo el país, siguiendo una lógica más cercana a la pasión futbolera que a un espectáculo musical.

El expediente también recordaba la muerte de Walter Bulacio, el joven detenido durante una razzia policial en las inmediaciones de un recital de Los Redondos en el estadio Obras Sanitarias en 1991 y fallecido días después a causa de los golpes recibidos bajo custodia policial, un caso emblemático de violencia institucional en la Argentina.

Según la documentación recuperada por la Comisión Provincial por la Memoria, el informe de inteligencia fue parte de los antecedentes que circularon antes de los shows programados en Olavarría. Finalmente, el entonces intendente Helios Eseverri decidió cancelar los recitales cuando la banda y miles de seguidores ya habían llegado a la ciudad.