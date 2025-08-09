El influencer gastronómico Kevin Kalister, que se postulaba para concejal en Bahía Blanca por el frente ‘Es Con Vos, Es Con Nosotros’, quedó finalmente excluido de la lista oficial de candidatos, según se difundió esta mañana en redes sociales a través del periodista @tatovallejos y confirmaron fuentes del espacio político a APEPE.

Desde el sector encabezado por Hernán González Bécares explicaron que la exclusión se debió a una impugnación basada en la residencia del joven candidato. “Aunque es oriundo de Punta Alta, reside en Bahía Blanca desde hace cinco años y en su documento figura el domicilio en la ciudad”, aclararon, pero admitieron que la decisión sorprendió y molestó al espacio: “Parece que molestamos mucho”. Por eso anunciaron que recurrirán a la Justicia Electoral para intentar revertir la situación.

El influencer, conocido por su cuenta @bahiablancafood, hacía su debut en política y estaba listo para competir en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Actualmente estudia Relaciones Internacionales y Ciencia Política y proponía rescindir el contrato con la empresa Absa para crear una SAPEM con participación estatal mayoritaria, además de impulsar proyectos para facilitar el acceso a la vivienda mediante loteos populares.

Esta exclusión llega en un contexto donde el mismo frente lleva como candidata a la ex Gran Hermano Isabel de Negri para otras listas provinciales.

