El Intendente Municipal de Rojas, Román Bouvier, no ocultó su descontento con la Cooperativa Eléctrica local, luego de que los vecinos de la localidad de Rafael Obligado se vieran obligados a habitar nuevas viviendas sin servicio eléctrico. En una entrevista con El Nuevo Diario Rojense, el jefe comunal expresó su preocupación por la situación, atribuyendo la falta de luz a lo que denominó "una mala decisión de la cooperativa eléctrica".

Bouvier detalló que, a pesar de haberse completado la construcción de siete viviendas sociales en Rafael Obligado, los residentes se ven privados del servicio eléctrico debido a la falta de infraestructura por parte de la cooperativa. Según sus declaraciones, la cooperativa presionó al municipio exigiendo la renegociación del contrato de concesión y la factibilidad antes de proporcionar el suministro eléctrico a las viviendas.

“La Cooperativa Eléctrica no hizo la obra de infraestructura que está obligada a hacerla por ley, porque son siete viviendas sociales, y en esta relación tirante que estamos teniendo en estos últimos meses una voz importante de la cooperativa me dijo que hasta que nosotros no le firmemos la renegociación del contrato de concesión y le demos la factibilidad, no iban a tener luz los vecinos de Obligado“, sostuvo el jefe comunal.

El alcalde se mostró firme en su postura, manifestando que no permitirá ser coaccionado por la cooperativa y que defenderá los intereses de los ciudadanos de Rojas. Bouvier destacó la necesidad de revisar detalladamente el contrato de concesión con la cooperativa, argumentando que es imperativo cambiar numerosas condiciones para garantizar un servicio eléctrico adecuado y accesible para la comunidad.

“Mi posición fue mirar en detalle ese contrato de concesión de la cooperativa eléctrica, ver los puntos que podemos cambiar, pero de ninguna manera me voy a dejar apretar y ser rehén de la cooperativa eléctrica que últimamente está dejando mucho que desear, y no es la cooperativa por la que se fundó en su principio“, advirtió. Por último, instó a la cooperativa a ”recapacitar" sobre sus decisiones y a trabajar en conjunto para resolver el problema.