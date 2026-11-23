El intendente de Azul, Nelson Sombra, decidió vetar en su totalidad la ordenanza que establecía la adhesión del municipio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida quedó firme luego de que el Concejo Deliberante no consiguiera reunir los votos necesarios para insistir con la norma aprobada el pasado 21 de octubre.

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La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1681/2026, firmado por Sombra y el jefe de Gabinete, Ignacio Pallia. Según informó el medio Diario El Tiempo, el veto ingresó al Legislativo durante la última sesión ordinaria del año y generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, mientras que los concejales oficialistas defendieron la postura del Departamento Ejecutivo.

Uno de los argumentos centrales del jefe comunal fue que la ordenanza presentaba inconsistencias jurídicas, debido a que proponía adherir a la totalidad de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, cuando la invitación a las provincias y municipios contemplada en su artículo 224 se refiere específicamente al capítulo correspondiente al RIGI.

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Además, Sombra señaló que la provincia de Buenos Aires todavía no había adherido al régimen y consideró que una incorporación municipal sin delimitar correctamente sus alcances podía generar conflictos normativos e incertidumbre jurídica.

Los argumentos económicos contra el RIGI

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Más allá de las observaciones legales, el intendente fundamentó el veto en una cuestión de modelo económico y desarrollo territorial.

En el decreto sostuvo que el crecimiento de una ciudad no debe medirse únicamente por el volumen de inversiones que recibe, sino también por su capacidad para generar puestos de trabajo, fortalecer las industrias existentes, agregar valor a la producción y desarrollar tecnología.

En esa línea, manifestó sus reparos frente a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que contempla el RIGI para los grandes proyectos de inversión.

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" No resulta razonable construir un esquema de privilegios extraordinarios para grandes capitales mientras las empresas nacionales y locales enfrentan dificultades para producir, invertir y sostener el empleo", sostiene uno de los pasajes del documento.

Sombra también planteó que el municipio debe preservar sus herramientas tributarias, regulatorias y de planificación, para evitar que las condiciones especiales otorgadas a los grandes inversores afecten las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Los programas que impulsa el municipio

Como parte de su fundamentación, el Ejecutivo enumeró distintas políticas locales destinadas a promover la actividad económica.

Entre ellas mencionó la Ordenanza 3.616 de Agrupamientos Industriales, los beneficios para empresas que se instalan en los sectores industriales SIPA I y II y las exenciones tributarias previstas en la normativa de Promoción Industrial.

También destacó el programa municipal Hecho en Azul, orientado a visibilizar la producción local, estimular el consumo de bienes y servicios del distrito y fortalecer los emprendimientos y las redes de colaboración entre el sector público y privado.

El decreto incluyó, además, la participación de Azul en la Red de Municipios Cooperativos y en el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

Entre los proyectos futuros, Sombra mencionó la creación del Fondo Municipal de Innovación Productiva de Azul (FOMIPA), previsto en el presupuesto 2027, para financiar iniciativas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, hizo referencia al trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) para desarrollar un plan logístico territorial con horizonte en 2032.

El veto quedó firme en el Concejo Deliberante

La resolución del intendente fue sometida al tratamiento del Concejo Deliberante durante la última sesión ordinaria del año. Allí se presentó una moción para insistir con la ordenanza original, pero la oposición no consiguió la mayoría calificada necesaria para revertir el veto.

De esta manera, la adhesión de Azul al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones quedó sin efecto.

En el cierre de su fundamentación, Sombra insistió en la necesidad de construir una estrategia de desarrollo que contemple a los distintos sectores económicos de la comunidad.

"El desafío de Azul no consiste solamente en atraer grandes inversiones, sino en construir un sistema productivo diversificado, integrado y competitivo", expresó el jefe comunal.