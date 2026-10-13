El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, detectó a un vecino que arrojaba residuos en la vía pública y anunció que lo denunciará. La situación quedó registrada en un video que el jefe comunal compartió en sus redes sociales, durante una recorrida por distintos sectores de la ciudad.

Ads

“Lo vamos a denunciar como corresponde, estas son las cosas que no pueden pasar en la ciudad, pero siempre hay algún irresponsable”, expresó Susbielles al advertir la maniobra.

Las imágenes formaron parte de una publicación en la que el intendente mostró distintas actividades realizadas durante la recorrida, que incluyó conversaciones con vecinos e indicaciones a funcionarios municipales.

Ads

Susbielles aseguró que se redujeron los basurales un 70%

En el mismo mensaje, el jefe comunal afirmó que desde el inicio de su gestión se redujeron un 70% los puntos de arrojo de residuos y los basurales que, según indicó, habían sido heredados de la administración anterior.

Sin embargo, reconoció que la inundación modificó el escenario de la gestión de residuos en Bahía Blanca, especialmente por la acumulación de materiales y elementos de gran porte.

Ads

“La inundación, aparte de golpear con dureza nuestra endeble infraestructura, generó un cambio en los hábitos y en la gestión de los residuos de gran porte”, explicó.

Pese a los avances señalados, Susbielles sostuvo que todavía queda trabajo por hacer para alcanzar los objetivos ambientales del Municipio.

“Queremos una ciudad impecable y con conciencia ambiental”, afirmó.

Ads

Cómo denunciar a quienes arrojan basura en la calle

El intendente volvió a solicitar la colaboración de los vecinos para identificar y denunciar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados.

Para ello, recordó que se encuentra disponible el WhatsApp de Bahía Limpia: 291 509 0321, a través del cual se pueden reportar este tipo de situaciones.

“Recordemos que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia”, concluyó Susbielles.

La publicación busca reforzar la concientización sobre la disposición adecuada de los residuos y la responsabilidad ciudadana para mantener limpios los espacios públicos de Bahía Blanca.