El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a cuestionar los cambios aprobados por el Congreso de la Nación sobre el régimen de Zona Fría, que modifican los descuentos en las tarifas domiciliarias de gas para Bahía Blanca y otras localidades del país.

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Tras la aprobación de la iniciativa en el Senado, Susbielles anticipó que el Municipio recurrirá a la Justicia Federal para intentar frenar la aplicación de la nueva normativa.

"A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble. Es un despojo para Bahía Blanca", sostuvo el jefe comunal.

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En ese sentido, agregó que una vez que la ley sea promulgada, el gobierno municipal presentará un reclamo ante la Justicia Federal. "No tenemos duda que el reclamo tiene que ser atendido", afirmó.

Qué cambia con la nueva normativa

El régimen que ahora será modificado había incorporado en 2022 a más de 90 ciudades al esquema de Zona Fría, a partir de un proyecto impulsado por el entonces diputado nacional Máximo Kirchner.

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La normativa establecía descuentos de hasta el 50% en las tarifas de gas para los hogares de menores ingresos y del 30% para aquellos de mayores recursos.

Con los cambios promovidos por el Gobierno de Javier Milei, el beneficio quedará limitado a los hogares que puedan demostrar ingresos mensuales inferiores al equivalente a tres canastas básicas, una cifra estimada en alrededor de $4,8 millones.

Además, el subsidio se aplicará sobre uno de los tramos de la factura, por lo que el descuento será inferior al beneficio vigente hasta ahora.

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La votación en el Senado

La modificación fue aprobada este jueves por el Senado con 38 votos a favor y 8 en contra, mientras que el resto de los legisladores no participó de la votación.

Entre las ausencias estuvieron los integrantes del bloque peronista. La Cámara de Diputados ya había dado su aprobación a la iniciativa semanas atrás.

El pedido de las provincias del norte

El debate sobre la Zona Fría también está vinculado con otro esquema de subsidios que impulsa el Gobierno nacional para las denominadas Zonas Cálidas.

Se trata de un régimen que contempla descuentos sobre las tarifas de energía eléctrica para hogares de provincias del norte argentino.

Los gobernadores de esas jurisdicciones reclamaron a sus representantes en el Senado que acompañaran la modificación de la Zona Fría como parte del acuerdo para avanzar posteriormente con beneficios tarifarios para sus provincias.