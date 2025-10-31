El intendente de Balcarce, Esteban Reino, generó una polémica tras declarar públicamente que el pago del aguinaldo municipal podría complicarse por la situación económica del distrito. “Estamos en una sequía infernal de dinero. Más de diez municipios ya están pidiendo salvataje para poder pagar salarios, y se viene el aguinaldo, que será muy difícil de juntar”, declaró el jefe comunal.

Las palabras repercutieron entre los trabajadores municipales, que ya venían reclamando mejoras salariales. Horas después de sus declaraciones, Reino intentó bajar el tono de la polémica. En diálogo con Radio Líder, aseguró que sus dichos fueron “tergiversados” y confirmó que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma.

“Nosotros lo vamos a pagar como corresponde. El dinero hoy no lo tenemos, pero lo vamos a juntar para la fecha de pago”, adelantó. A la vez, defendió la política económica del Municipio y el presupuesto 2026, que calificó como “austero y responsable”: “Si no lo acompañan, nos quedaremos sin recursos, pero lo hicimos sin aumentos excesivos de tasas”, explicó.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Balcarce respondió con un duro comunicado en el que acusó al intendente de falta de autocrítica y de sostener un “festival de contrataciones” en el Municipio.

“Esteban, si querés te decimos de dónde podés ahorrar para llegar tranquilo al aguinaldo”, señalaron los representantes gremiales:

“Funcionarios que no funcionan podrían trabajar unos meses ad honorem.”

“Hay contratos a militantes afines y un festival de horas extras.”

“Reducí la sobrepoblación de directores que vienen de Mar del Plata tres veces por semana y ganan más que Milei.”

“La inflación al básico se tiene que pagar. Que el ajuste lo pague la política y no los trabajadores”, concluyeron.

