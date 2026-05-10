La fuerte sudestada que afectó a la costa atlántica dejó como saldo 11 personas evacuadas en Villa del Mar y diversos daños materiales en la zona costera de Pehuen Co, ambas localidades pertenecientes al distrito de Coronel Rosales.

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Desde la Municipalidad informaron que las evacuaciones se realizaron debido al ingreso de agua por los laterales, una situación que, según indicaron, ya estaba prevista aunque finalmente ocurrió “en una magnitud mucho menor a la estimada inicialmente”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Municipio señaló que continúan los trabajos de asistencia para las familias afectadas. “Se continúa trabajando para asistir a las familias afectadas con colchones, frazadas y otros elementos necesarios, además de la colocación de bombas para acelerar el drenaje en sectores donde el agua aún no descendió”, detallaron las autoridades locales.

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En Pehuen Co, en tanto, la sudestada provocó daños sobre la franja costera y distintos sectores cercanos al mar, producto de la intensidad del viento y el avance del agua.

Por su parte, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, envió un mensaje a los vecinos luego de varios días de mal tiempo y anticipó el inicio de tareas de recuperación en la vía pública.

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“Después de varios días donde el mal clima fue protagonista, salió un poquito el sol”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

Asimismo, Aristimuño adelantó que, si las condiciones meteorológicas acompañan, este lunes comenzarán las tareas para reparar los daños ocasionados por el temporal.

“Si las condiciones meteorológicas lo permiten, mañana iniciamos el proceso de recuperación de calles y demás estructuras que se dañaron después de la tormenta”, señaló.

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Mientras continúan las tareas de drenaje y asistencia, las autoridades mantienen el monitoreo sobre las zonas más afectadas por el fenómeno climático que impactó en distintos puntos de la costa bonaerense.