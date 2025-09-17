El intendente Rodrigo Aristimuño advirtió que la decisión de quitar la ampliación del Régimen de Zona Fría, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, representa “un retroceso que golpea directo a los hogares de Coronel Rosales”.

Esa medida implicaría que miles de familias de la ciudad pierdan un beneficio que les permite pagar entre un 30% y un 50% menos en sus boletas de gas, un subsidio clave en zonas donde los inviernos son largos y fríos.

“Ya estoy en contacto con el gobernador (Axel Kicillof), y a través suyo, con los legisladores nacionales para poder poner un freno a esta medida de retroceso para toda nuestra región”, afirmó Aristimuño.

El Gobierno Nacional propuso eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría establecida por la Ley 27.637. Esa normativa había extendido los descuentos a más de 3 millones de hogares, fuera de las regiones tradicionalmente consideradas frías.

Según ese proyecto del Presupuesto 2026, los subsidios volverían a focalizarse solo en la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe (Mendoza), dejando afuera muchas localidades que actualmente disfrutan del descuento.

Los descuentos vigentes oscilan entre un 30% y un 50%, dependiendo de la condición de vulnerabilidad del hogar.