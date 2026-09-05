El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, rompió el silencio luego de la detención de su hermano, Ramiro Aristimuño, alias “El Rata”, acusado de balear a un joven y con un pedido de captura vigente por un robo calificado.

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A través de un mensaje público, el jefe comunal destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y aseguró que el vínculo familiar no implicó ningún tipo de trato diferencial durante el procedimiento.

“Ante los hechos ocurridos en las últimas horas, quiero destacar el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente”, expresó.

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“No hubo ni habrá privilegios”

Aristimuño hizo especial hincapié en que desde el Municipio se permitió que las fuerzas de seguridad actuaran con libertad, independientemente de quién estuviera involucrado.

“Desde el Municipio se puso a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad, como corresponde ante cualquier hecho de estas características”, sostuvo.

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En ese sentido, fue contundente al referirse a su hermano: “No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos”.

El intendente reconoció que una de las personas involucradas mantiene un vínculo familiar directo con él, pero aseguró que esa circunstancia no modifica sus obligaciones al frente del gobierno municipal.

“Eso no cambia mi responsabilidad como Intendente”

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“Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado”, afirmó Aristimuño.

El jefe comunal remarcó además la importancia de que las instituciones actúen independientemente y sostuvo que en este caso “se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia”.

El compromiso con la seguridad

Finalmente, Aristimuño buscó llevar el foco hacia su responsabilidad institucional y aseguró que continuará trabajando en materia de seguridad.

“Como Intendente, mi compromiso es seguir trabajando para fortalecer la seguridad de nuestra comunidad y para que, ante cada situación, las instituciones estén a la altura de las circunstancias”, manifestó.

Y cerró su mensaje con una definición sobre su postura frente al episodio: “Seguimos trabajando. Con responsabilidad, con las instituciones y con la misma decisión de siempre”.