La Costa Atlántica está en plena temporada aunque sufre el éxodo de argentinos que decidieron vacacionar en el exterior. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró que su comuna tiene precios competitivos.

“Yo no creo que tengamos precios elevados. Lo que pasa es que al estar el dólar tan atrasado, los destinos del exterior por ahí tienen otras posibilidades de formar precios. De hecho, tenemos precios bastante competitivos. Acá hay diferentes opciones: habitaciones por persona desde $20 mil pesos la noche, también de $35 o $40 mil, y una gran oferta gastronómica. Hay un abanico de precios que nos da la oportunidad de recibir todo tipo de turismo”, explicó Barrera.

El jefe comunal señaló que el consumo del turista cayó: “hablando con diferentes comerciantes nos comentaron que el consumo mermó. Se nota en los restaurantes, regalerías y varios sectores más”.

Barrera consideró que el problema que está sufriendo el turismo nacional responde al “ajuste” del gobierno nacional:

“La realidad también es que fue nula la colaboración del Gobierno para promocionar el turismo local. Ni siquiera tuvimos una reunión o programas para trabajar en conjunto. El principal problema no son los destinos del exterior, sino que la clase media fue fuertemente golpeada el año pasado y no tuvo capacidad de ahorro. El que se tomaba 15 días vino menos, el que venía 7 vino un fin de semana y hubo gente que no pudo venir”.