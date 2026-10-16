El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, confirmó que el Municipio se sumará a las acciones judiciales contra la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas natural. El jefe comunal advirtió sobre las consecuencias de la medida para los residentes, los propietarios de viviendas en el distrito y la actividad turística.

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“Mi obligación es seguir peleando por los ciudadanos del partido de La Costa”, afirmó el mandatario en una entrevista con el medio Opinión de la Costa.

De Jesús explicó que el área de Asuntos Legales del Municipio trabajará para sumarse a los reclamos que impulsa Bahía Blanca. El objetivo, señaló, es cuestionar la eliminación del subsidio y defender a los usuarios de gas natural del distrito.

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El intendente sostuvo que el beneficio de Zona Fría se había convertido en una herramienta para compensar el impacto de las tarifas sobre los hogares. Cuestionó que, mientras los precios de los servicios esenciales aumentaron, los ingresos familiares no acompañaron esa evolución.

“Los que vivimos en el partido de La Costa no queremos que nos regalen nada”, expresó De Jesús, aunque remarcó que tampoco acepta que los habitantes del distrito resulten perjudicados por las decisiones nacionales.

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El jefe comunal cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei y apuntó contra la dolarización de los costos vinculados con la extracción de gas y petróleo, el transporte y la distribución de energía. Según su análisis, el aumento de los servicios, combinado con la pérdida de poder adquisitivo, golpea el consumo y la economía de las familias.

También criticó la eliminación del beneficio de Zona Fría y puso en duda que se concrete una compensación para las regiones que no están incluidas en ese régimen.

“Nos vamos a sentar en la Justicia”, aseguró, aunque manifestó sus dudas sobre las posibilidades de obtener una respuesta favorable. De todos modos, insistió en que considera una obligación defender los intereses de los vecinos.

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Además, advirtió que la medida puede tener consecuencias sobre el turismo, debido a que el Partido de La Costa recibe visitantes y propietarios que utilizan sus viviendas durante distintas épocas del año.

Obras públicas paralizadas y preocupación por el distrito

De Jesús mencionó proyectos que quedaron pendientes tras la interrupción de programas y organismos vinculados con la infraestructura. Entre ellos, enumeró obras cloacales en Mar de Ajó, trabajos en los pozos de bombeo, mejoras en la planta depuradora, la provisión de agua para la zona centro y las defensas del frente marítimo.

El mandatario sostuvo que estas iniciativas son fundamentales para acompañar el crecimiento urbano, mejorar los servicios y atender las necesidades de los residentes y turistas.

La Costa prepara el lanzamiento de la temporada de verano

Además, se refirió a las expectativas para la próxima temporada turística y aseguró que el Municipio trabaja para recibir a los visitantes en las mejores condiciones posibles.

El intendente destacó la participación del distrito en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde contó con un espacio propio para promocionar los atractivos de las localidades costeras. Según indicó, la propuesta tuvo una buena recepción del público.

Además, anunció que el lanzamiento oficial de la temporada de verano se realizará el 15 de noviembre, con la intención de anticipar el inicio de las actividades, tal como ocurrió el año anterior.

En paralelo, el Municipio trabaja en la licitación de balnearios para mejorar sus condiciones y promover que abran antes del comienzo del verano.

Recuperación de playas públicas y nuevos espacios para las familias

De Jesús también informó que el distrito recuperó el 20% de los balnearios cuyas concesiones habían vencido y que no serán renovadas, con el propósito de ampliar los espacios de acceso público a la playa.

Uno de los proyectos mencionados es el del balneario Atlántico de San Clemente del Tuyú, donde se prevé desarrollar un espacio de recreación y vacaciones para chicos de la comunidad y turistas.

De acuerdo con lo anticipado por el intendente, la propuesta contempla actividades entre las 8 y las 20, además de la puesta en funcionamiento de un parador turístico.

El jefe comunal también planteó la necesidad de extender la actividad de los balnearios más allá de los meses de verano y evitar que cierren al finalizar febrero.

“Debemos apostar a que La Costa es el turismo todo el año”, sostuvo.