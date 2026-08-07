El intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, presentó una nueva clase del curso de formación política “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, con la participación del presidente del PJ de Ituzaingó, Alberto Descalzo; y el intendente local, Pablo Descalzo.

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La charla del Instituto de Capacitación Política (ICP), titulada “Entre Washington y Beijing: la nueva disputa por el continente americano”, estuvo a cargo del representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas y exembajador en Estados Unidos y Portugal Jorge Argüello y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube @capacitacionicp.

“Este curso pone de manifiesto la necesidad de la formación política, de nutrirnos de conocimientos y de que este curso siga avanzando”, dijo Alak, y agregó que “Perón fue un pionero en las democracias del siglo XX al combinar gestión con formación política”.

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Además, sobre la unidad de América Latina, Alak ratificó: "Perón decía, para convencernos de la importancia de leer el mundo para desarrollar nuestras políticas nacionales, que la única política que existía era la política mundial. Primero leía el mundo, veía hacia dónde iba y después defendía los intereses nacionales de acuerdo a ese contexto".

Por su parte, Pablo Descalzo manifestó: “Cuando hablamos de tópicos como este, estamos hablando de qué lugar tiene y debe ocupar la República Argentina en el mundo de hoy y sobre todo qué hacemos con nuestros recursos, con nuestra producción, con el trabajo, con el presente y el futuro de los argentinos y argentinas”.

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“América Latina volvió a ocupar un lugar central en el mundo porque nuestro continente concentra gran parte de los recursos que necesita el mundo para su desarrollo, para sostener ese desarrollo”, manifestó, y agregó: “La defensa del interés nacional y el conocimiento de la política internacional es el principio y fin para garantizar que la República Argentina definitivamente sea guiada y transite aquel legado que nos dejara Perón, que tiene que ver con la independencia económica, con la soberanía y con la justicia social”.

Cabe destacar que el curso del ICP reúne a cerca de 20 mil inscriptos y se destaca por su alcance federal y plural. Participan estudiantes de las 23 provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 135 municipios bonaerenses, además de argentinos residentes en el exterior y ciudadanos de otros países.

En esta oportunidad, y tras felicitar "al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y a quien lleva adelante la formación política desde la secretaría, el compañero Julio Alak", Alberto Descalzo afirmó: "Argentina tiene que negociar por los intereses de los argentinos y con todo el mundo, porque ese debe ser el camino para defender nuestros intereses".

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"Hay que pelear por la independencia económica, por la justicia social y por la soberanía política”, continuó el presidente del PJ de Ituzaingó, y concluyó: “Debemos pensar siempre que tenemos que tener un gran frente nacional y popular que pueda trascender el camino que estamos recorriendo".

Durante el encuentro, impulsado por el PJ bonaerense que preside el gobernador Axel Kicillof, Argüello analizó América Latina como escenario de competencia geopolítica entre potencias, la expansión económica y tecnológica de China en comercio, financiamiento e infraestructura y el intento de Washington por recuperar su influencia histórica en la región.

"Esta etapa que estamos viviendo es una etapa radicalmente distinta de todas las etapas que el mundo ha vivido en los últimos tiempos”, sostuvo el especialista, y concluyó: “Son momentos plagados de tensiones, incertidumbres, transformaciones, desafíos globales. Ahí está todavía pendiente la articulación de una política colectiva entre los países".