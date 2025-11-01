El intendente de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher, respaldó abiertamente al gobernador Axel Kicillof tras la reunión que el mandatario bonaerense mantuvo con intendentes que apoyan el espacio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Ads

Puede interesarte

Según el jefe comunal, el encuentro sirvió para realizar un balance político tras el proceso electoral y reafirmar la conducción de Kicillof dentro del peronismo provincial.

“Lo que estuvimos analizando fue todo este proceso electoral con mucha buena leche y además muy contentos porque con la conducción de Axel logramos en septiembre que más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires consolidaran su territorio y además la posibilidad de que la Legislatura bonaerense tenga sostenibilidad para nuestro gobernador”, expresó Fisher.

Ads

Consultado sobre el liderazgo dentro del espacio, el intendente fue categórico: “¿Es el conductor? Es nuestro conductor”, aseguró.

En este contexto, destacó como un “acierto generalizado” la decisión de desdoblar las elecciones provinciales, medida que, según dijo, permitió a los intendentes enfocar mejor sus campañas locales y consolidar resultados favorables.

Ads

“Ganamos muchos municipios y además nos permitió tener un enfoque para el futuro”, señaló Fisher.

Respecto al comunicado difundido por Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente consideró que “no aportó nada”. Además, descartó que durante la reunión se haya hablado de posibles cambios en el gabinete bonaerense

Puede interesarte

Finalmente, Fisher enfatizó que el espacio que integra seguirá alineado con el gobernador:

Ads

“Nos vamos a manejar como siempre: con Axel como conductor dentro del peronismo”, concluyó.