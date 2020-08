El Intendente del municipio bonaerense de Lobería, Juan José Fioramonti, anunció que quienes lleguen a la ciudad desde Mar del Plata deberán realizar el aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días. "No son medidas al azar. Son producto de acordar con las autoridades sanitarias de la región y la provincia porque uno lleva en estas decisiones una responsabilidad que es cuidarlos", expresó el Jefe Comunal.

Asimismo, para trasladarse desde Lobería hacia Mar del Plata se deberá dar aviso previamente al 0800-999-5623 y, al regresar, cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días. La medida lanzada por el Intendente de Juntos por el Cambio fue determinada luego de que en Mar del Plata determinó retroceder a la fase 3 de la cuarentena debido a que se estableció que tiene transmisión comunitaria del coronavirus.

"Lo que me desvela es cuidarlos, acompañarlos,. no tener que lamentar el dolor que puede generar la presencia del virus en una familia. Para mí es difícil, pero es la única forma. Soy el primero que debe dar el ejemplo, también tengo mis hijos con los que hace 6 meses que no me encuentro, es una responsabilidad ciudadana", agregó Juan José Fioramonti, en declaraciones al medio local Noticias de Lobería.