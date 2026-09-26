El intendente de Lobería, Pablo Barrena, destacó el acompañamiento del Gobierno bonaerense y puso en valor el trabajo conjunto con la gestión de Axel Kicillof, pese a las diferencias políticas entre ambos espacios.

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Durante la visita del gobernador y parte de su gabinete al distrito, el jefe comunal agradeció que la Provincia continúe respaldando iniciativas locales “a pesar de las diferencias que son públicas”, especialmente en un contexto que definió como complejo.

Una nueva ambulancia para el hospital

Uno de los puntos que Barrena destacó fue la llegada de una nueva ambulancia para el hospital de Lobería.

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El intendente explicó que el Municipio acababa de finalizar el pago de una ambulancia destinada a San Manuel, mientras que en el hospital local ya era necesario reemplazar otra unidad debido a su antigüedad.

En ese sentido, remarcó que contar con un vehículo sanitario adecuado resulta fundamental para realizar traslados cuando los pacientes necesitan atención de mayor complejidad.

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El programa Puentes y la educación universitaria

Barrena también tuvo palabras de reconocimiento para el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y destacó especialmente el impacto del programa Puentes en Lobería.

Según señaló, la iniciativa fue “fundamental” para el desarrollo del distrito y valoró que la Provincia haya acompañado un proyecto que había surgido originalmente desde el ámbito local.

Además, agradeció el respaldo del Ministerio de Ambiente y recordó el trabajo que Lobería viene realizando desde hace entre 15 y 20 años en materia de separación de residuos, junto con la cooperativa y los trabajadores municipales.

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Más de 1.000 escrituras tramitadas

Otro de los ejes centrales del discurso del intendente fue la regularización dominial.

Barrena explicó que, mientras la población total del partido se mantuvo relativamente estable desde la década de 1980, la ciudad de Lobería pasó de aproximadamente 10.000 a 14.000 habitantes, lo que representa un crecimiento cercano al 40%.

Ese aumento estuvo acompañado, según detalló, por distintos gobiernos democráticos mediante la construcción de más de 1.000 viviendas a través de programas nacionales, provinciales, municipales y de esfuerzo compartido.

El jefe comunal recordó que desde 2016 se intensificó el trabajo para avanzar con las escrituras y destacó que, con la entrega realizada durante la visita de Kicillof, Lobería superó las 1.000 escrituras tramitadas.

Barrena remarcó que contar con el título de propiedad va más allá de una cuestión administrativa: brinda seguridad jurídica a las familias y permite utilizar la vivienda como garantía, acceder a créditos y mejorar su valor ante una eventual venta.

Familias que esperaron décadas

Hacia el final de su intervención, el intendente hizo especial referencia a las familias que aguardaron durante décadas para poder obtener sus escrituras.

Según señaló, en algunos casos la espera llegó a 30 o 40 años.

También destacó la recepción que tuvo Kicillof durante su visita y el respeto con el que los vecinos participaron de las actividades.

Fue entonces cuando Barrena dejó una definición que sintetizó el tono de su discurso y su pedido de trabajo conjunto más allá de las diferencias políticas:

“Somos gente civilizada, no importa la idea que tengamos; lo importante es que construyamos juntos”.