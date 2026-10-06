Las dos ciclogénesis que afectaron a Monte Hermoso durante este año volvieron a poner en evidencia el deterioro del frente costero y llevaron al Municipio a acelerar la elaboración de un plan de intervención más robusto.

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En ese marco, el intendente Hernán Arranz y el secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández, mantuvieron una reunión en un hotel céntrico de Bahía Blanca con propietarios de departamentos y viviendas ubicadas frente al mar, con el objetivo de analizar alternativas para reparar y proteger la costa.

"Fuimos convocados por los propietarios de los departamentos y propiedades frente al mar, obviamente con algo que nos moviliza a todos, que son las últimas ciclogénesis que hemos sufrido", explicó Arranz.

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El jefe comunal indicó que el Municipio trabaja en esta problemática desde mayo y que ya cuenta con una propuesta preliminar, aunque todavía debe ser consensuada con los contribuyentes y los equipos técnicos.

"Nosotros tenemos un plan y lo queremos consensuar con los contribuyentes. La propuesta la vamos a generar entre todos", sostuvo.

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Un proyecto junto a la UNS y el IADO

La iniciativa se encuentra en elaboración junto con la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO).

Según explicó Arranz, el objetivo es avanzar hacia una intervención de mayor escala que permita afrontar los efectos de fenómenos meteorológicos que, de acuerdo con las autoridades municipales, se presentan con una frecuencia cada vez mayor.

Fernández destacó el cambio registrado en los últimos años. "Nosotros teníamos ciclogénesis o grandes temporales cada diez años, hoy los tenemos cada cuatro meses, así que claramente para nosotros cambió el punto de vista", afirmó.

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Durante los próximos días continuarán las reuniones con la UNS y el IADO para definir un planteo técnico concreto, que posteriormente deberá ser analizado y validado por el Comité de Emergencia de Monte Hermoso.

Continúan los trabajos sobre la costa

Mientras se avanza con el proyecto de mayor escala, el Municipio mantiene distintas tareas destinadas a reducir el impacto sobre el frente costero.

Entre ellas se encuentran la limpieza, recuperación de arena, reparación de geotextiles y reconstrucción de pasarelas de madera, con el objetivo de preservar la accesibilidad a las playas.

"Los geotextiles son un poco los que han frenado el avance del mar. En eso estamos trabajando continuamente", explicó Fernández.

El financiamiento, el principal desafío

Uno de los puntos centrales que deberá resolverse es cómo financiar una obra cuyo costo todavía no fue determinado.

El secretario de Obras Públicas reconoció que la inversión necesaria superaría ampliamente las posibilidades económicas del Municipio.

"El plan consta claramente de un financiamiento que excede a las capacidades del Municipio, que excede también las capacidades de Provincia y Nación", sostuvo.

Fernández señaló además que el fondo nacional al que históricamente se recurría para este tipo de intervenciones actualmente no se encuentra disponible. Según explicó, la situación fue planteada ante el ministro del Interior, Diego Santilli, quien habría informado que esos recursos no están habilitados por cuestiones presupuestarias y políticas.

Ante este escenario, la comuna comenzó a mantener conversaciones con los propietarios de los inmuebles ubicados frente al mar para analizar posibles mecanismos de financiamiento.

De todos modos, Arranz aclaró que todavía no existe un presupuesto definitivo, debido a que el proyecto técnico continúa en etapa de elaboración.

"Todavía estamos desarrollando el proyecto, todavía no tenemos presupuesto, obviamente, sin tener el proyecto", señaló.

La intención del Municipio es definir primero una propuesta técnica consensuada y luego determinar cómo financiarla, con el objetivo de avanzar hacia una solución de mayor duración frente a temporales que durante los últimos meses provocaron daños de una magnitud superior a la habitual.