El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, cuestionó la modificación del régimen de subsidios de Zona Fría aprobada este jueves por el Senado de la Nación y advirtió por el impacto que tendrá sobre las familias de la ciudad.

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El proyecto impulsado por el oficialismo obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra en la Cámara alta. Tras la sanción, el jefe comunal se expresó a través de sus redes sociales y manifestó su rechazo a la eliminación del beneficio para Olavarría.

"La eliminación del beneficio de Zona Fría para Olavarría es una decisión que rechazamos y que nos preocupa profundamente", sostuvo Wesner.

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El intendente remarcó que el esquema no representa un privilegio para los habitantes de la ciudad, sino una herramienta que permite reducir el costo de un servicio esencial durante los meses de bajas temperaturas.

"No hablamos de un privilegio. Hablamos de miles de familias que necesitan calefaccionar sus hogares y que ahora van a tener que destinar más de sus ingresos a pagar el gas", afirmó.

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Críticas al nuevo esquema

Wesner también cuestionó el argumento oficial de que la modificación busca concentrar los subsidios en los sectores que más los necesitan.

"Dicen que el nuevo esquema busca cuidar a quienes más lo necesitan. Pero incluso muchas de esas familias van a pagar más, porque el subsidio se aplicará sobre una porción más limitada de la boleta", señaló.

En ese sentido, el jefe comunal puso el foco en el impacto que la medida podría generar durante el invierno, cuando aumenta el consumo de gas para calefacción.

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Cuestionó a representantes de Olavarría

El intendente también apuntó contra los dirigentes políticos de la ciudad que respaldaron la modificación o no se pronunciaron sobre el tema.

"En Olavarría sabemos lo que significa el invierno, por eso preocupa que haya representantes de nuestra ciudad que acompañen estas decisiones o elijan guardar silencio", expresó.

Finalmente, Wesner sostuvo que la discusión debe quedar por encima de las diferencias partidarias y planteó que su responsabilidad como intendente es defender los intereses de los vecinos.

"Calefaccionarse no es un lujo. Por eso, cuando una medida perjudica a nuestros vecinos, no importa el espacio político: primero tiene que estar Olavarría", concluyó.

Y agregó: "Como Intendente tengo una responsabilidad: defender los intereses de los olavarrienses y lo voy a seguir haciendo".